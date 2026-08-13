Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Стилияна Николова е четвърта след първия ден на квалификациите за многобоя на Световното първенство

Стилияна Николова е четвърта след първия ден на квалификациите за многобоя на Световното първенство

  • 13 авг 2026 | 01:09
  • 291
  • 0
Стилияна Николова е четвърта след първия ден на квалификациите за многобоя на Световното първенство

Стилияна Николова е четвърта, Ева Брезалиева заема 18-о място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. 

Днешният ден продължи рекордните над 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави.

Световната и европейска вицешампионка Николова има сбор от 56.900 точки, след като изигра блестящо съчетанието си с обръч и има втора по сила оценка от 29.800 точки (трудност 13.300; артистичност 8.200; изпълнение 8.300). На топка тя имаше едно изпускане и с 27.100 (11.800, 8.000, 7.300) е на шестата позиция до момента на този уред.

Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното
Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното

Така Стилияна Николова на практика си гарантира участие на финала на обръч в неделя. 

За многобоя Николова е четвърта след първия ден. В призовата тройка са олимпийската, двукратна световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 58.950 (29.250 обръч и 29.700 топка), следвана от италианката София Рафаели с 58.550 (30.100 обръч и 28.450 топка) и от рускинята Мария Борисова с 58.050 точки, която има 29.050 на бухалки и 29.000 на лента.

Ева Брезалиева приключва първия ден на границата на 18-о място в многобоя с общ актив от 53.200 точки. На топка тя беше оценена с 25.850 точки (трудност 11.100, артистичност 7.450, изпълнение 7.300) и заема временното 13-о място на уреда, а на обръч записа 27.350 (11.700, 7.800, 7.850) и е 11-а. Тя със сигурност няма да участва на финалите на тези два уреда.

За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки.

Утре битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11:30 часа българско време, а този на Стилияна Николова - в 14:00 часа.

Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт
Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт

Съдия за България е Християна Тодорова, която днес е част от съдийския панел за трудност с тяло на обръч.

Трикратната световна шампионка и вицепрезидент на БФХГ Мария Петрова е супервайзер на трудност с тяло на топка и лента.

Снимки: БФХГ

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Шумните фенове във Франкфурт объркаха Даря Варфоломеев на Световното

Шумните фенове във Франкфурт объркаха Даря Варфоломеев на Световното

  • 12 авг 2026 | 20:21
  • 1126
  • 1
Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното

Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното

  • 12 авг 2026 | 17:15
  • 8992
  • 0
Йордан Александров и Кевин Пенев: България има шанс за топ 13 в Загреб

Йордан Александров и Кевин Пенев: България има шанс за топ 13 в Загреб

  • 12 авг 2026 | 17:07
  • 1172
  • 0
Българските гимнастици с амбиции за финали и по-предно класиране на Европейското първенство в Загреб

Българските гимнастици с амбиции за финали и по-предно класиране на Европейското първенство в Загреб

  • 12 авг 2026 | 16:15
  • 449
  • 0
Християна Тодорова произнесе клетвата от името на съдиите на откриването на Световното по художествена гимнастика

Християна Тодорова произнесе клетвата от името на съдиите на откриването на Световното по художествена гимнастика

  • 12 авг 2026 | 15:06
  • 1597
  • 0
Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт

Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт

  • 12 авг 2026 | 12:29
  • 3033
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ триумфира в мач на волята срещу Астън Вила и за втора поредна година е абсолютният крал на Европа

ПСЖ триумфира в мач на волята срещу Астън Вила и за втора поредна година е абсолютният крал на Европа

  • 12 авг 2026 | 23:55
  • 22924
  • 81
АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

  • 12 авг 2026 | 22:14
  • 42229
  • 136
Отложиха Славия - Левски

Отложиха Славия - Левски

  • 12 авг 2026 | 13:40
  • 45381
  • 155
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 83876
  • 169
Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

  • 12 авг 2026 | 12:20
  • 43003
  • 86
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 28592
  • 31