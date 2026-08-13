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ЦСКА гледа уверено към плейофа на Лига Европа след комфортния аванс срещу Макаби (Тел Авив) от първия мач - на живо с атмосферата преди реванша
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  3. Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки в Швейцария

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки в Швейцария

  • 13 авг 2026 | 18:31
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Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки в Швейцария

Националът на България за Купа "Дейвис" Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Мутенц (Швейцария) с награден фонд 30 хиляди долара.

24-годишният левичар и партньорът му Кай Венелт (Германия), които са водачи в схемата, победиха Ларс Арегер (Швейцария) и Никлас Валднер (Австрия) с 6:2, 6:1 за малко над час игра.

В първия сет след размяна на пробиви и равенство 2:2, Генов и Венелт спечелиха следващите четири гейма и затвориха частта. Във втория сет двамата осъществиха два брейка и без проблем продължиха към полуфиналната фаза.

Опоненти на Антъни Генов и Кай Венелт в спор за място на финала ще бъдат победителите от мача между двойките швейцарци Роман Гларнер и Николас Улрих, и Андрин Казанова и Николас Париция.

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