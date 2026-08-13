Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Националите до 16 години отстъпиха в оспорван мач пред Австрия

Националите до 16 години отстъпиха в оспорван мач пред Австрия

  • 13 авг 2026 | 20:13
  • 363
  • 0
Националите до 16 години отстъпиха в оспорван мач пред Австрия

Националният тим на България по баскетбол за момчета до 16 години допусна поражение от Австрия със 71:74 (13:14, 20:13, 21:19, 17:28) в Скопие в мач за разпределение на местата от девето до 16-о на Европейското първенство в дивизия "В", което се провежда в Република Северна Македония.

Така българите ще играят срещу Украйна в следващия си двубой за разпределение на позициите от 13-а до 16-а на шампионата.

Срещу австрийците националите си осигуриха аванс от 33:27 след оспорвано първо полувреме. Баскетболистите на България не изпуснаха водачеството в третия период и преди последната част имаха преднина от 54:46. В оставащото време българите първоначално дръпнаха с 12 точки, но в заключителните минути Австрия пое инициативата и осъществи обрат за крайното 74:71.

Борис Цоков се отличи с 25 точки, 6 борби и 5 асистенции за тима на България, а Николай Цоков добави 11 точки и 5 борби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Юноша на Шумен остава в клуба за новия сезон

Юноша на Шумен остава в клуба за новия сезон

  • 13 авг 2026 | 16:53
  • 511
  • 0
12 националки ще представят България на Европейското първенство за 16-годишни в Румъния

12 националки ще представят България на Европейското първенство за 16-годишни в Румъния

  • 13 авг 2026 | 16:40
  • 549
  • 0
Никола Нанков ще бъде част от състава на Ямбол

Никола Нанков ще бъде част от състава на Ямбол

  • 13 авг 2026 | 15:25
  • 1217
  • 0
Политехника подписа със сръбски център

Политехника подписа със сръбски център

  • 13 авг 2026 | 14:27
  • 818
  • 3
Петима баскетболисти от школата на Спартак Плевен започват подготовка с мъжкия състав

Петима баскетболисти от школата на Спартак Плевен започват подготовка с мъжкия състав

  • 13 авг 2026 | 10:28
  • 914
  • 0
Ръсел Уестбрук сложи край на кариерата си

Ръсел Уестбрук сложи край на кариерата си

  • 13 авг 2026 | 05:29
  • 4389
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Макаби (Тел Авив), по една греда за двата отбора и отменена дузпа на израелците

ЦСКА 0:1 Макаби (Тел Авив), по една греда за двата отбора и отменена дузпа на израелците

  • 13 авг 2026 | 21:26
  • 28850
  • 217
Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

  • 13 авг 2026 | 17:25
  • 34744
  • 26
Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

  • 13 авг 2026 | 19:23
  • 11469
  • 30
Лига Европа: Играят се седем мача

Лига Европа: Играят се седем мача

  • 13 авг 2026 | 20:02
  • 14983
  • 0
Очаквайте на живо: Ще има ли нов медал за България от Европейското в Бирмингам?

Очаквайте на живо: Ще има ли нов медал за България от Европейското в Бирмингам?

  • 13 авг 2026 | 21:00
  • 1334
  • 1
Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

  • 13 авг 2026 | 12:52
  • 14764
  • 22