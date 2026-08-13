Националите до 16 години отстъпиха в оспорван мач пред Австрия

Националният тим на България по баскетбол за момчета до 16 години допусна поражение от Австрия със 71:74 (13:14, 20:13, 21:19, 17:28) в Скопие в мач за разпределение на местата от девето до 16-о на Европейското първенство в дивизия "В", което се провежда в Република Северна Македония.

Така българите ще играят срещу Украйна в следващия си двубой за разпределение на позициите от 13-а до 16-а на шампионата.

Срещу австрийците националите си осигуриха аванс от 33:27 след оспорвано първо полувреме. Баскетболистите на България не изпуснаха водачеството в третия период и преди последната част имаха преднина от 54:46. В оставащото време българите първоначално дръпнаха с 12 точки, но в заключителните минути Австрия пое инициативата и осъществи обрат за крайното 74:71.

Борис Цоков се отличи с 25 точки, 6 борби и 5 асистенции за тима на България, а Николай Цоков добави 11 точки и 5 борби.

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