Венцислав Великов сред съдиите на Световното първенство за жени

Българският съдия Венцислав Великов ще ръководи мачове от Световното първенство по баскетбол за жени, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Турнирът ще се проведе от 4 до 13 септември в Германия, а Великов получава поредно признание от ФИБА за добрата си работа. В края на юни и началото на юли един от най-добрите рефери у нас получи наряди на Световното първенство за юноши до 17 години в Истанбул (Турция) и на шампионата на планетата при девойките до 17 години в Бърно (Чехия) през миналия месец.

На германска земя през септември българското присъствие ще бъде допълнено и от Сандра Велчева-Хънт, която ще бъде сред комисарите за световното първенство за жени, както и от Людмил Хаджисотиров, който ще бъде ФИБА скаут-спортно-технически анализатор.

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