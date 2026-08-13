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Умоджа Гибсън: Обличам екипа и ще се "бия" за България, Везенков е от най-висока класа

  • 13 авг 2026 | 20:07
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Новият гард на националния ни отбор Умоджа Гибсън сподели какво мисли за атмосферата в тима и дали е оптимист за предстоящия на 30 август мач с Румъния в Тулча от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Новото попълнение на Барселона сподели и мнението си за голямата ни звезда Александър Везенков.

- Как се чувстваш в националния отбор? Усети ли атмосферата около момчетата? Беше тук миналия месец и изигра две контроли. Как се чувстваш сега?

- Чувствам се фантастично в момента. Господ е добър. Този път нещата са официални. Паспортът ми вече е тук, пристигна тази сутрин. Имам много добро усещане за всички в отбора. Имаме химия помежду си. Всичко е чудесно и върви гладко.

- Колко уверен си преди предстоящия мач срещу Румъния?

- Много съм уверен. Така трябва да бъде всеки път, когато стъпиш на игрището. Те са добър отбор, но и ние сме добри. На 30 август ще вложим всички усилия, за да победим.

- Какво означава за теб да играеш за държава, която не е родината ти?

- Означава много. Аз съм от САЩ, но да защитавам цветовете на друга държава е нещо страхотно. Обличам екипа и ще се „бия“ за България. Усещането е много специално и красиво. Не мога да го опиша. Както казах и в началото на интервюто – благодаря на Господ за възможността, която ми дава. Без него нямаше да съм тук сега. Изключително съм благодарен за този шанс.

- Ще играеш с Александър Везенков до себе си. Какво означава това за теб? Той е най-добрият играч в Евролигата.

- Той е играч от най-висока класа. Виждам колко е уважаван в България. Бях в централата на федерацията и той е навсякъде там. Да играя до него и да се уча от него е страхотно. Всъщност вече съм се срещал с него. След един мач дойде и ми стисна ръката. Изглежда като много свестен човек. Точно от хората, чиято компания обичам.

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