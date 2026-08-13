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България U14 с поражение от Унгария на турнира "Словения Бол"

  • 13 авг 2026 | 20:15
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България U14 с поражение от Унгария на турнира "Словения Бол"

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години допусна втора загуба на международния турнир "Словения Бол". Тимът, воден от треньорите Николай Николов и Милен Костов, отстъпи пред Унгария след 71:84 във втория си мач от група "А", игран в словенския град Словени градец.

Така българският състав продължава с баланс 0-2. Утре (14 август) от 18:30 часа националите ще излязат срещу домакините Словения.

Унгарците си гарантираха двуцифрен аванс още в края на първата част, приключила при 29:13 в тяхна полза. През втория период националите намалиха пасива си до 7 точки чрез добри изяви на Даниел Радулов, Никола Ангелов и Александър Попов, а на почивката съперникът имаше аванс от 50:38. След паузата въпреки усилията на Димитър Гавалюгов и неговите съотборници, Унгария не изпусна инициативата и грабна победата.

Димитър Гавалюгов (7 борби), Александър Попов (5 борби) и Никола Ангелов (5 борби) реализираха по 14 точки. Даниел Радулов се отчете с 11 точки.

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