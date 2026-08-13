Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА гледа уверено към плейофа на Лига Европа след комфортния аванс срещу Макаби (Тел Авив) от първия мач - на живо с атмосферата преди реванша
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Емил Стоилов: Много съм щастлив и мотивиран да съм отново в националния отбор

Емил Стоилов: Много съм щастлив и мотивиран да съм отново в националния отбор

  • 13 авг 2026 | 19:57
  • 58
  • 0

Центърът на националния ни тим Емил Стоилов заяви, че е много щастлив и мотивиран, че се завръща в представителния ни тим. Момчетата на селекционера Любомир Минчев се подготвят в момента в Самоков за двубоя от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 с румъния на 30 август в Тулча.

“Много съм щастлив и мотивиран, защото миналия прозорец го пропуснах поради здравословен проблем, но вече съм готов и много се радвам да съм отново с моите съотборници. Всичко вече е наред, не беше нищо сериозно.

Това ми е, мисля, трети прозорец под ръководството на Минчев, така че мога да кажа, че свикнах с неговите изисквания и принципи. Нямам много затруднения с чисто тактическите неща. Смятам, че нещата се получават добре. Чувствам се добре с него, дава ми много увереност”, каза Стоилов.

Той сподели и впечатленията си от новия национален гард Умоджа Гибсън.

“От това, което видях в контролите, струва ми се, че той е много добър и сериозен играч. Изглежда, че всички съотборници се чувстват добре с него, смятам, че е добро попълнение", заяви Стоилов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Юноша на Шумен остава в клуба за новия сезон

Юноша на Шумен остава в клуба за новия сезон

  • 13 авг 2026 | 16:53
  • 396
  • 0
12 националки ще представят България на Европейското първенство за 16-годишни в Румъния

12 националки ще представят България на Европейското първенство за 16-годишни в Румъния

  • 13 авг 2026 | 16:40
  • 447
  • 0
Никола Нанков ще бъде част от състава на Ямбол

Никола Нанков ще бъде част от състава на Ямбол

  • 13 авг 2026 | 15:25
  • 1097
  • 0
Политехника подписа със сръбски център

Политехника подписа със сръбски център

  • 13 авг 2026 | 14:27
  • 767
  • 3
Петима баскетболисти от школата на Спартак Плевен започват подготовка с мъжкия състав

Петима баскетболисти от школата на Спартак Плевен започват подготовка с мъжкия състав

  • 13 авг 2026 | 10:28
  • 872
  • 0
Ръсел Уестбрук сложи край на кариерата си

Ръсел Уестбрук сложи край на кариерата си

  • 13 авг 2026 | 05:29
  • 4363
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Макаби (Тел Авив), "червените" с една промяна

11-те на ЦСКА и Макаби (Тел Авив), "червените" с една промяна

  • 13 авг 2026 | 20:00
  • 803
  • 0
Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

  • 13 авг 2026 | 17:25
  • 22729
  • 20
ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

  • 13 авг 2026 | 15:54
  • 39759
  • 185
Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

  • 13 авг 2026 | 19:23
  • 4403
  • 15
Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

  • 13 авг 2026 | 13:01
  • 10554
  • 5
Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

  • 13 авг 2026 | 12:52
  • 12807
  • 21