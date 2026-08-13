Емил Стоилов: Много съм щастлив и мотивиран да съм отново в националния отбор

Центърът на националния ни тим Емил Стоилов заяви, че е много щастлив и мотивиран, че се завръща в представителния ни тим. Момчетата на селекционера Любомир Минчев се подготвят в момента в Самоков за двубоя от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 с румъния на 30 август в Тулча.

“Много съм щастлив и мотивиран, защото миналия прозорец го пропуснах поради здравословен проблем, но вече съм готов и много се радвам да съм отново с моите съотборници. Всичко вече е наред, не беше нищо сериозно.

Това ми е, мисля, трети прозорец под ръководството на Минчев, така че мога да кажа, че свикнах с неговите изисквания и принципи. Нямам много затруднения с чисто тактическите неща. Смятам, че нещата се получават добре. Чувствам се добре с него, дава ми много увереност”, каза Стоилов.

Той сподели и впечатленията си от новия национален гард Умоджа Гибсън.

“От това, което видях в контролите, струва ми се, че той е много добър и сериозен играч. Изглежда, че всички съотборници се чувстват добре с него, смятам, че е добро попълнение", заяви Стоилов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google