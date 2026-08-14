Якоб Ингебригтсен е разочарован от отсъствието на Джош Кър от Европейското

Якоб Ингебригтсен е разочарован от отсъствието на основния си съперник в бягането на 1500 метра Джош Кър от Европейското първенство по лека атлетика.

През юли шотландецът счупи световния рекорд на една миля в Диамантената лига в Лондон, след което заслужи злато на Игрите на британската общност в Глазгоу. Кър обаче пропусна Европейското първенство заради натоварения си график до момента, а Ингебригтсен не бе доволен от това.

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"Много съм разочарован. Сигурно и много хора освен мен се чувстват така, защото големите първенства са за това. Не бива спортистите да избираме къде да участваме и къде не. Тези турнири се организират с причина и на тях трябва да участват най-добрите. Това е целият им смисъл. Когато не бягат най-добрите, губи спортът", каза двукратният олимпийски шампион, който защити златото си на 5000 метра.



"Всички си имаме различни планове, но в никакъв случай не мога да се поставя на неговото място", добави Ингебригтсен, който няма да бяга на 1500 метра на еврошампионата.

Норвежецът и британецът заформиха голямо съперничество през годините, което на моменти минаваше границата. Ингебригтсен дори стигна дотам, че нарече Кър "просто още един човек" и добави, че може да го изпревари със затворени очи. Шотландецът отговори, че Ингебригтсен има много слаби страни.

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Снимки: Gettyimages