Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Якоб Ингебригтсен е разочарован от отсъствието на Джош Кър от Европейското

Якоб Ингебригтсен е разочарован от отсъствието на Джош Кър от Европейското

  • 14 авг 2026 | 10:44
  • 297
  • 0
Якоб Ингебригтсен е разочарован от отсъствието на Джош Кър от Европейското

Якоб Ингебригтсен е разочарован от отсъствието на основния си съперник в бягането на 1500 метра Джош Кър от Европейското първенство по лека атлетика.

През юли шотландецът счупи световния рекорд на една миля в Диамантената лига в Лондон, след което заслужи злато на Игрите на британската общност в Глазгоу. Кър обаче пропусна Европейското първенство заради натоварения си график до момента, а Ингебригтсен не бе доволен от това.

Феноменалният Якоб Ингебригтсен покори Европа за седми път след 11 месеца извън пистата
Феноменалният Якоб Ингебригтсен покори Европа за седми път след 11 месеца извън пистата

"Много съм разочарован. Сигурно и много хора освен мен се чувстват така, защото големите първенства са за това. Не бива спортистите да избираме къде да участваме и къде не. Тези турнири се организират с причина и на тях трябва да участват най-добрите. Това е целият им смисъл. Когато не бягат най-добрите, губи спортът", каза двукратният олимпийски шампион, който защити златото си на 5000 метра.

"Всички си имаме различни планове, но в никакъв случай не мога да се поставя на неговото място", добави Ингебригтсен, който няма да бяга на 1500 метра на еврошампионата.

Норвежецът и британецът заформиха голямо съперничество през годините, което на моменти минаваше границата. Ингебригтсен дори стигна дотам, че нарече Кър "просто още един човек" и добави, че може да го изпревари със затворени очи. Шотландецът отговори, че Ингебригтсен има много слаби страни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Ейми Хънт спечели златото и на 200 метра на Европейското в Бирмингам

Ейми Хънт спечели златото и на 200 метра на Европейското в Бирмингам

  • 14 авг 2026 | 09:18
  • 492
  • 0
Стойко Цонов пред Sportal.bg след бронза на Начева: Това е първата стъпка към нещо по-голямо

Стойко Цонов пред Sportal.bg след бронза на Начева: Това е първата стъпка към нещо по-голямо

  • 14 авг 2026 | 09:04
  • 2319
  • 3
Добромир Карамаринов пред Sportal.bg: Голяма радост за България!

Добромир Карамаринов пред Sportal.bg: Голяма радост за България!

  • 14 авг 2026 | 01:23
  • 3173
  • 0
Бронзовата Начева пред Sportal.bg: Бях си казала "или всичко, или нищо"!

Бронзовата Начева пред Sportal.bg: Бях си казала "или всичко, или нищо"!

  • 14 авг 2026 | 00:45
  • 7936
  • 0
Габи Петрова пред Sportal.bg: Разочарована съм, днес беше моментът, в който можеше да взема някой медал

Габи Петрова пред Sportal.bg: Разочарована съм, днес беше моментът, в който можеше да взема някой медал

  • 14 авг 2026 | 00:35
  • 2268
  • 8
Алекс Начева: Това ми е най-сладкият медал, много го исках

Алекс Начева: Това ми е най-сладкият медал, много го исках

  • 14 авг 2026 | 00:07
  • 3688
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 8389
  • 19
Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

  • 14 авг 2026 | 10:31
  • 4962
  • 5
ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 190428
  • 1096
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 69577
  • 97
ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

  • 14 авг 2026 | 07:48
  • 8709
  • 6
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 32119
  • 27