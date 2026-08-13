Пет атлетки слязоха под 50 секунди в полуфиналите на 400 метра в Бирмингам

Нивото в дисциплината 400 метра за жени на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. беше изключително високо, като пет от осемте финалистки слязоха под границата от 50 секунди в трите полуфинални серии.

Настоящата европейска шампионка Наталия Буковиецка изглежда отново перфектно е планирала върховата си форма. Полякинята беше най-бързата в квалификациите за финала в събота с най-добро лично постижение за сезона от 49.57 секунди, постигнато във втория полуфинал. Това е и най-бързото време, регистрирано някога в полуфинал в историята на европейските първенства по лека атлетика.

След Буковиецка се нареди световната шампионка в зала от Чехия Лурдес Глория Мануел, която записа време от 49.81 секунди, за да си осигури място във финала. Преди две години в Рим тя завърши четвърта, когато беше едва 18-годишна.

В първия полуфинал действащата европейска шампионка в зала Лике Клавер от Нидерландия потвърди своя потенциал за медал с време от 49.71 секунди. С този резултат тя се класира пред представителката на Великобритания Йеми Мери Джон, която финишира за 50.33 секунди.

Една от големите фаворитки за златото Хенриете Йегер, която донесе златото на Норвегия в смесената щафета 4х400 метра в първия ден на шампионата, се завърна на пистата с победа в третия полуфинал с време 49.80 секунди. След нея се класира световната шампионка в зала за 2025 г. Амбър Анинг с 49.96 секунди.

Въпреки че в третия полуфинал беше постигнато най-бавното време сред победителките, той се оказа най-силният като цяло. Испанката Паула Севиля и белгийката Елен Понет записаха лични рекорди съответно от 50.21 и 50.31 секунди, за да се класират за финала в събота по време.

“Чувствам се добре, малко е горещо. Във финала трябва да направя добро бягане и тогава ще видим какъв ще е резултатът. В момента се чувствам добре. Аз съм нидерландка, така че времето не ме притеснява – познаваме сняг, дъжд, вятър, гръмотевици, слънце и горещи вълни. Така че съм подготвена за всичко“, каза Клавер.

“За да спечеля медал, ще трябва да бягам както винаги. Аз съм най-опитната – имам медали от олимпийски игри и световни първенства. Просто искам да бягам бързо и да постигна добро време. Привилегия е да се състезаваш като защитаващ титлата си шампион. Щастлива съм да нося този жълт номер. Знам, че ще бъде много трудно да спечеля титлата тази година, но просто се радвам, че бягам“, сподели Буковиецка.

“Условията бяха трудни. Не съм свикнала с тази жега, така че имам нужда от много вода и лед. Но мога да се адаптирам. На едната права имаше вятър, но технически бях силна. Норвежкият лагер е много щастлив от златото в смесената щафета 4х400 метра, но сега фокусът е върху индивидуалните ни дисциплини“, каза Йегер.

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Снимки: Gettyimages