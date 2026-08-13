Световната рекордьорка Магучих се класира с лекота за финала в скока на височина

Олимпийската шампионка и световна рекордьорка Ярослава Магучих продължава похода си към трета поредна титла, след като с лекота премина квалификациите в скока на височина за жени на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Украинската звезда се включи последна в надпреварата и с успешни опити от първия път на 1.88 м, а след това и на 1.91 м, си осигури място във финала в събота (15-и).

Към нея ще се присъедини и световната сребърна медалистка Мария Зодзик от Полша, която също се класира напред с безупречни първи опити на 1.80 м, 1.84 м, 1.88 м и 1.91 м. Европейската вицешампионка и световна бронзова медалистка Ангелина Топич от Сърбия също продължава, след като записа идентично безгрешно представяне като това на Зодзик.

Шампионите в хвърлянето на копие също продължават

В хвърлянето на копие при мъжете шампионът от Рим 2024 Якуб Вадлейх и първенецът от Мюнхен 2022 Юлиан Вебер ще подновят съперничеството си от европейски първенства във финала в събота (15-и), след като и двамата преодоляха квалификациите в четвъртък.

Чехът Вадлейх постигна 80.92 м в първия си опит, което се оказа достатъчно за класирането му. Германецът Вебер оглави общото класиране в квалификациите с впечатляващо хвърляне от 84.02 м още в първия кръг.

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