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Веро се класира за финала на 800 метра след падане, Ходжкинсън и Брьодерс-Бол с лекота напред

  • 13 авг 2026 | 20:48
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Лидерката в световната ранглиста за 2026 г. Одри Веро, която тази година два пъти слезе под границата от 1:54 минути, претърпя инцидент в полуфиналите на 800 метра за жени на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

Веро падна тежко в първия полуфинал, но по-късно получи право от съдиите да заеме мястото си във финала в петък.

Олимпийската шампионка Ходжкинсън спечели втория полуфинал с време 1:57.38. Брьодерс-Бол последва олимпийската шампионка и завърши втора с 1:57.46.

Веро държеше вътрешния коридор в силно сгъстена група на 600-метровата отметка, премината за 1:28.52, преди да се случи нещастието. Дългокраката швейцарска атлетка се спъна и внезапно се озова на земята.

Докато останалите състезателки подминаваха падналата швейцарка, Джема Рийки се пребори за победата в първия полуфинал с време 1:58.61, изпреварвайки Анаис Буржоан от Франция (1:58.84) и друга швейцарка – Вероника Ванкардо (1:59.14).

Веро изглеждаше замаяна от падането, но все пак събра сили да се изправи и да пресече финалната линия с лек крос за 2:35.35. “Чувствах се наистина страхотно, но за съжаление нещо се случи и просто се озовах на земята“, каза тя.

Това не е първият път, в който Веро пада на голямо състезание. Тя падна и във финала на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн миналия март.

След драматично изчакване, съдиите в крайна сметка я допуснаха до финала, както и литовката Габия Галвидите, която също беше въвлечена в сблъсъка в първия полуфинал. Това означава, че десет атлетки ще стартират във финала в петък.

Кийли Ходжкинсън и Фемке Брьодерс-Бол имаха много по-безпроблемно бягане. Двете бяха първа и втора при звънеца за последната обиколка (57.71) и завършиха в същия ред съответно с времена 1:57.38 и 1:57.46.

“Надявам се, че е добре и ще бъде във финала утре“, каза Ходжкинсън в интервюто си след бягането, запитана за падането на Веро.

Италианката Елоиза Коиро, която подобри 46-годишния национален рекорд на Габриела Дорио в сериите, отново слезе под границата от 1:58 минути с време 1:57.74, за да си осигури третото място за финала. Валентина Розамилия от Швейцария (1:58.16) и Клара Либерман от Франция (1:58.19) също се класираха по време от втория полуфинал.

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Снимки: Gettyimages

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