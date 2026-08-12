Йордан Александров и Кевин Пенев: България има шанс за топ 13 в Загреб

Броени дни преди Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб българският мъжки национален отбор е в последния етап от подготовката си. Сред най-опитните състезатели в състава са Йордан Александров – многократен медалист от световни купи, и Кевин Пенев – участник на Олимпийските игри в Париж през 2024 година и също медалист от световни купи. Двамата ще имат важна роля в отборната надпревара. Александров ще играе на успоредка, висилка, кон с гривни и халки, след като заради проблем с ахилеса се отказа от участие на земя и прескок. Пенев пък разшири програмата си в последния месец и ще се опита да помогне на отбора на повече уреди.

„Най-важното е да сме здрави. Подготовката мина доста добре. Вече сигурно един месец всеки ден правим по две контролни. Практикуваме това, което ще бъде на състезанието. Всички сме здрави и подготовката върви много добре. Надяваме се следващата седмица да сме на топ ниво. Гледам да помогна на отбора с чисти изпълнения. За нас най-важно е представянето в отборната надпревара, така че се надяваме на топ 13 и на шанс за Световното първенство. Единственото, което можем да направим, е всички, които играят на три-четири уреда, да изпълнят съчетанията си по най-чистия начин и с възможно най-малко грешки. В крайна сметка това е най-важното в отборното състезание“, заяви Александров.

Кевин Пенев се завърна в България след подготовка в Съединените щати. Олимпиецът от Париж първоначално е планирал участие само на три уреда, но желанието да помогне на отбора в битката за квота го е накарало да промени плановете си. „Започнах да играя многобой преди около един месец. Първоначално щях да играя само на три уреда, но искам да помогна на отбора и поне да вземем квота за Световното. Заради това започнах да играя на всичко. Опитвам се да помогна колкото може. Нищо силно – елементарни неща. Целта е да имаме по-високи оценки на по-силните ми уреди, а другите да допълват. Опитваме се да бутнем земята колкото можем, прескок, кон, а на другите да играя по-лесно. На земя ще опитам да играя по-трудно. Зависи как ще върви в понеделник и ще помислим оттам,“ допълни Кевин, който в Загреб ще бъде на първото голямо състезание без неговия брат Еди, който дълги години беше негов партньор и опора.

Кевин Пенев не подценява конкуренцията в Загреб, но вярва, че България има реална възможност да постигне целта си. „Конкуренцията е същата. С руснаците ще стане по-силно“, допълни Пенев, според който прогресът на българския отбор през последните години дава основание за оптимизъм.

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