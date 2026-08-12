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Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното

  • 12 авг 2026 | 17:15
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Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното

Стилияна Николова получи втората по сила оценка на обръч в първия ден на квалификациите при жените на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Възпитаничката на Валентина Иванова стартира с обръч и след перфектно изпълнение беше оценена с 29.800 точки, от които 13.300 трудност, 8.300 изпълнение, 8.200 артистичност.

Преди нея на този уред е само италианката София Рафаели с 30.100 точки, а след българката са Даниела Муниц (Израел) с 29.450, Даря Варфоломеев (Германия) с 29.250 точки и други. Така Стилияна Николова на практика си гарантира участие на финала на обръч в неделя.

На топка българката имаше едно изпускане и съдиите й дадоха 27.100 точки (11.800, 7.300, 8.000), което е шести резултат до момента.

Във временното класиране на пресявките за многобоя Николова е на трета позиция с 56.900 точки (29.800 обръч и 27.100 топка). Първа засега е олимпийската, двукратна световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев с 58.950 (29.250 и 29.700), следвана от София Рафаели с 58.550 (30.100 и 28.450). След Николова са Даниела Муниц (Израел) с 56.350 точки (29.450 обръч и 26.900 топка), Тахмина Икромова (Узбекистан) с 55.000 (28.950 и 26.050), Ци Ван (Китай) с 54.750 (27.450 и 27.300) и т.н. Едва седма е Таисия Онофричук (Украйна) с 54.450 точки (28.650 и 25.800), след като допусна грешки на топка, а осма се нарежда рускинята София Илтерякова с 54.300.

Другата българка Ева Брезалиева игра по-рано днес и със сбор от 53.200 точки заема временната 11-а позиция. Тя е 11-а на обръч с 27.350 точки и 13-а на топка с 25.850, което означава че няма да попадне на финалите на тези два уреда.

Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт
Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт

Квалификациите днес продължават до около полунощ с още четири групи, но в тях гимнастичките ще играят с бухалки и с лента. Утре групите разменят уредите, т.е. Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще покажат композициите си с бухалки и с лента. Брезалиева е в група А от 11:30 часа българско време, а Стилияна Николова в група Д от 14:00 часа.

Съдия за България е Християна Тодорова, която днес е част от съдийския панел за трудност с тяло на обръч.

Квалификациите при жените важат за класирането за финала на многобоя, за отборното класиране и за определяне на финалистките на отделните уреди.

Снимки: БФХГ

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