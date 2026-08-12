Майк Дънлийви е уверен, че Стеф Къри ще завърши кариерата си в Голдън Стейт

Три седмици преди двукратният носител на приза за "Най-полезен играч" Стеф Къри да получи право да удължи настоящия си договор с Голдън Стейт Уориърс, генералният мениджър на тима Майк Дънлийви отново изрази увереност, че легендата на "воините" ще остане в клуба до края на кариерата си в Националната баскетболна асоциация (НБА).

38-годишният ветеран е част от състава на калифорнийци от 2009 година, когато беше избран под номер 7 в драфта на новобранците. Оттогава Къри е изиграл 1069 мача за 17 сезона в лигата и има средни показатели от 24,8 точки, 6,3 асистенции и 4,7 борби. В края на 2021 година гардът счупи рекорда за най-много тройки в историята на НБА, като към днешна дата вече е с 4248 успешни стрелби отвъд арката - близо хиляда повече от втория в класацията Джеймс Хардън.

"Той не е казал нищо друго. Това винаги е било посланието му. Винаги е говорил за това. Мисля, че върви доста добре. В крайна сметка решението е негово - дори то да бъде да остави договора си да изтече и да продължи напред. Вижте, ако дойде при мен и ми каже, че иска да си тръгне, Джо Лейкъб (б.а. собственикът на Голдън Стейт Уориърс) и аз ще го обсъдим. Не бихме били доволни, но той е заслужил да прави каквото си иска. Колкото до съобщението или идеята за това да играе някъде другаде, това не е нещо, което разглеждаме", обясни Дънлийви, цитиран от ESPN.

Контрактът на Къри ще изтече след предстоящия сезон, но на 29 август той ще получи възможност да го удължи с до две години, в които би получил 136,7 милиона долара. Самият баскетболист неколкократно е казвал, че иска да продължи кариерата си за поне още няколко години и да остане в тима на Уориърс.

През миналия сезон четирикратният шампион с "воините" изигра само 43 мача, тъй като се бореше с контузия в дясното коляно. Въпреки това Майк Дънлийви заяви, че отборът планира да използва ветераните си, включително Къри, в повече мачове през предстоящата кампания, но призна, че това крие рискова.

"Надявам се да играе повече от 43-те мача, които изигра през миналата година. Очакваме това. В плановете ни е. Това е деликатна тема за него и за останалите членове на отбора. Има две неща при Стеф, за които съм сигурен. Той наистина иска да печели и също така иска да завърши кариерата си като играч на Уориърс. Не мисля, че това ще се промени утре, на 29 август, в началото, средата, или края на следващия сезон. Тези неща остават постоянни", добави генералният мениджър на Голдън Стейт.

През миналия сезон отборът от Сан Франциско не успя да се класира за плейофите, отстъпвайки на Лос Анджелис Клипърс в плей-ин турнира. Тогава двама от стартовите играчи на крилата - Джими Бътлър и Моузес Мууди, получиха тежки контузии, които ще ги принудят да пропуснат и част от новата кампания.

Стратегията на ръководството на Уориърс след неуспеха да привлече ЛеБрон Джеймс беше да преподпише с някои от ключовите си играчи - Дреймонд Грийн, Кристапс Порзингис, Ал Хорфърд, Де'Антъни Мелтън и Гари Пейтън II, като те ще трябва да бъдат в основата на плановете на старши треньора Стив Кър през новия сезон.

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Снимки: Gettyimages