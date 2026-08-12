Берое се подсили с още един американец

Берое обяви привличането на своето трето чуждестранно попълнение за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Старозагорци представиха официално американеца Крис Ролинс на своята страница в платформата Фейсбук.

"Добре дошъл в Берое, CJ! Пожелаваме ти здраве, успех и много победи със зелено-белия екип!", написаха от клуба.

Крис Ролинс е на 27 години и е висок 198 см. Професионалната му кариера преминава през германските Дюселдорф Джайънтс и Волмирщед, както и норвежкия Кьонсберг Майнерс. За последно защитава цветовете на австрийския Райфайзен Флайърс Велс, където изиграва 16 мача, в които записва средни показатели от 12.4 точки, 4.5 борби, 1.7 асистенции.

Вчера от клуба представиха канадеца Патрик Емилиен. Преди това старозагорци обявиха привличането на американеца Даниел Сейлър, 21-годишния национален състезател Кръстомир Михов и бившия баскетболист на Левски Момчил Кадиев.

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Снимки: Imago