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  3. FaZe задържа Neityu с постоянен трансфер

FaZe задържа Neityu с постоянен трансфер

  • 12 авг 2026 | 10:01
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FaZe задържа Neityu с постоянен трансфер

Отборът на FaZe обяви, че превръща наема на Раян "Neityu" Обри в постоянен трансфер. 20-годишният французин се присъедини към състава през април като заместник на Фин "karrigan" Андерсен и записа участия в пет турнира.

Neityu помогна на FaZe да достигне до четири полуфинала, като най-силното му представяне дойде на XSE Pro League Guangzhou 2026, където завърши с рейтинг 1.05.Французинът ще дебютира като постоянен играч на FaZe още в сряда. Тимът ще започне участието си на Световното по електронни спортове.

Снимка: HLTV

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