Треньор остана недоволен от организацията на турнира по CS на Световното по електронни спортове

Треньорът на FURIA Сид "sidde" Маседо изрази недоволството си от организацията в дисциплината CS2 на Световното по електронни спортове.

Бразилският наставник използва социалните мрежи, за да разкритикува решението треньорите да бъдат настанени в различен хотел от своите състезатели.

"Не знам чия е била идеята да настанят треньорите в различен хотел за EWC, но това определено не е правилното решение", написа sidde.

Срещите от огромния турнир в Париж започват утре, като българинът Алекс "Rainwaker" Петров и неговият Luminosity Gaming ще срещнат състава на GamerLegion.

Снимка: HLTV

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