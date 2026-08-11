Целье ликува след късна драма срещу Арарат-Армения

Словенският шампион Целье се класира за плейофния кръг на Шампионската лига след инфарктна домакинска победа с 2:0 над Арарат-Армения. След като първата среща в Ереван завърши с успех 2:1 за арменците, днес домакините успяха да обърнат развоя на стадион „З'дежеле“ и продължават напред с общ резултат 3:2. Герои станаха златните резерви Яя Дукули (82') и Бенямин Вербич (84'), които нанесоха своя съкрушителен удар в рамките на само две минути.

След голяма битка през първата част, двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство, което устройваше арменците.

Втората част започна с огромен шок за домакините. В 52-рата минута Арарат-Армения организира бърза атака и прати топката в мрежата на Целье. След дълго и детайлно преразглеждане със системата VAR обаче, реферът отмени попадението на арменците заради засада, което запази надеждите на словенците живи.

Натискът на Целье даде резултат в 82-рата минута. След страхотно подаване на Милот Авдили, влезлият от пейката флангови нападател Яя Дукули се оказа на перфектна позиция и с хладнокръвен изстрел откри за 1:0.

Само две минути по-късно, в 84-тата минута, друга златна резерва подпечата триумфа. Опитният Бенямин Вербич се възползва от суматохата в наказателното поле на гостите и с прецизен удар покачи на 2:0, хвърляйки трибуните в екстаз.

В оставащото време гостите опитаха хаотичен натиск, но нервите им не издържаха и мачът приключи с общо 8 жълти картона.

Победата изпраща Целье в решителния плейофен кръг на Шампионската лига, където ще премери сили със словашкия Слован (Братислава). За отпадналия състав на Арарат-Армения международната кампания преминава в плейофите на Лига Европа, където техен опонент ще бъде шведският Мялби.

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