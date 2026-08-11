Провал за Олимпиакос в Нидерландия

Гръцкият гранд Олимпиакос отпадна драматично в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като отстъпи при гостуването си на нидерландския НЕК Наймеген. Тъй като първият двубой в Пирея беше приключил при нулево равенство, реваншът предложи огромно зрелище, завършило 1:1 в редовното време и с победен гол за домакините в продълженията. Попаденията за Наймеген бяха дело на Брайън Линсен (70') и бившия играч на Олимпиакос – Емре Мор (101'), докато за гостите се разписа Аюб Ел Кааби (42'). С общ резултат 2:1 напред продължава нидерландският тим.

Гърците първи откриха резултата в 42-рата минута благодарение на страхотна индивидуална проява на Жота Са. Той проби мощно и асистира по отличен начин на голмайстора Аюб Ел Кааби, който прати топката в мрежата за 0:1.

Домакините от НЕК стигнаха до изравняването в 70-ата минута, възползвайки се от сериозно тактическо неразбирателство в противниковата отбрана. Защитата на Олимпиакос остави огромно празно пространство в дясната си зона, което позволи на Брайън Линсен да се разпише необезпокояван за 1:1.

В 78-ата минута ситуацията на гостите се утежни изключително много. След преразглеждане със системата VAR съдията показа директен червен картон на Костас Фортунис за грубо нарушение, което остави Олимпиакос с 10 души на терена точно преди решителните финални минути и неизбежните продължения.

Домакините се възползваха от численото си предимство в продълженията и появилият се като смяна Емре Мор се възползва от умората в оредялата отбрана на гостите и заби решителния гол за крайното 2:1.

С този успех тимът на НЕК Наймеген се класира за решителния плейофен кръг на Шампионската лига, където ще се изправи срещу норвежкия Бодьо/Глимт. Олимпиакос пък продължава участието си в Лига Европа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google