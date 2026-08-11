Елина Свитолина и Ига Швьонтек се класираха за полуфиналите в Торонто

Шампионката от 2017 година Елина Свитолина се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 1000 в Торонто (Канада).

31-годишната украинка, която е поставена под номер 9 в основната схема, осъществи обрат срещу рускинята Екатерина Александрова с 3:6, 6:0, 6:3 за час и 33 минути на корта. Така Свитолина удължи серията си без поражение в мачове на турнири от този ранг до 10 след шестте си победи в италианската столица Рим през май.

След силен първи сет за съперничката ѝ, украинката спечели 11 от следващите 12 гейма, спечелвайки втората част с 6:0 и натрупвайки аванс от 5:1 в решаващия сет. Въпреки че Александрова успя да върне единия пробив и да намали до 5:3, Свитолина затвори срещата с нов брейк в деветия гейм.

"Мисля, че тя играеше много добре, сервисите ѝ бяха наистина силни. Така че аз трябваше наистина да намирам възможности да виждам топката по-добре и да се фокусирам повече върху себе си. Тя ми даде малко повече втори сервиси, а това според мен промени двубоя. Аз намерих играта си и се представях много добре от задната линия след това", обясни Елина Свитолина, цитирана от уебсайта на WTA.

В полуфиналната фаза украинката ще се изправи срещу бившата номер 1 и седма поставена в схемата Ига Швьонтек (Полша), която се справи с 15-ата поставена Диана Шнайдер (Русия) с 6:2, 6:1 за малко над час игра.

25-годишната полякиня спечели за втори път от два мача срещу рускинята и не ѝ даде никакъв шанс, реализирайки два пробива в първия сет и три във втория, като във втората част спечели шест поредни гейма. С този успех Швьонтек достигна 23-тия си полуфинал в турнир от сериите WTA 1000, а от въвеждането на формата през 2009 година, единствено Симона Халеп (Румъния), Серина Уилямс (САЩ) и Виктория Азаренка (Беларус) са играли повече пъти в тази фаза.

"Чувствам се добре на корта. Знам колко много съм тренирала и какво точно правихме по време на тренировките. Това ми дава увереност. Просто е въпрос на време да се намирам в добра форма в деня на мачовете и да я използвам. Така че се опитвам да давам най-доброто от себе си всеки ден, да запазя рутината си, да бъда наистина фокусирана и със сигурност съм много щастлива да бъда на полуфинал", каза Ига Швьонтек след двубоя.

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Снимки: Gettyimages