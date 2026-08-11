Стилияна Николова и Ева Брезалиева проведоха подиум тренировките си преди Световното

Пред погледа на президента на БФХГ Илиана Раева, Стилияна Николова и Ева Брезалиева проведоха подиум тренировките си преди Световното първенство по художествена гимнастика, което започва утре в зала "Festhalle" в германския град Франкфурт.

За първи път двете българки опитаха килима отделно, а не заедно както досега, тъй като домакините решиха гимнастичките да тренирам според стартовия си ред в квалификациите. Брезалиева играе утре от 9:00 часа местно време в група А с обръч и топка, а Стилияна Николова е в група Д също с обръч и топка от 14:30 часа.

Националките показаха четирите си композиции в официалната зала, като и двете имаха леки неточности. Представянето им беше наблюдавано от президента на БФХГ Илиана Раева, която е водач на българската делегация във Франкфурт.

Вицепрезидентът на централата Невяна Владинова също е тук в качеството си на представител на спортистите по художествена гимнастика към Световната гимнастика. Тя пожела успех на гимнастичките преди старта на битката за отличията и за първите квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Съдия за България е Християна Тодорова, която утре ще произнесе клетвата на реферите по време на церемонията по откриването на шампионата.

Трикратната световна шампионка Мария Петрова също е тук. Тя е вицепрезидент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Международната федерация.

Първа в залата още сутринта се появи звездата на домакините - олимпийската, двукратна световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев.

Преди Стилияна Николова тренираха още две от фаворитките - София Рафаели (Италия) и Таисия Онофричук (Украйна).

Президентът на Световната гимнастика Моринари Ватанабе също вече е във Франкфурт.

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