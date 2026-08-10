Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Гимнастиците с открита тренировка преди Европейското

Гимнастиците с открита тренировка преди Европейското

  • 10 авг 2026 | 12:28
  • 538
  • 0
Гимнастиците с открита тренировка преди Европейското

Националните отбори на България по спортна гимнастика за мъже и младежи ще проведат открита тренировка на 12 август от 13:30 часа в залата на Национална спортна база „Раковски“ в София.

По време на срещата с медиите ще бъдат обявени имената на състезателите, с които България ще се представи на Европейското първенство в Загреб от 19 до 22 август, както и съставът на целия отбор.

За първи път ще бъде представено и новото попълнение Кейдън Спенсър, който живее и тренира в САЩ.

На тренировката ще присъства и участникът на Олимпийските игри в Париж Кевин Пенев.

Сред гимнастиците, които ще се включат в заниманието при мъжете, са братята Давид и Йоан Иванови, Раян Радков, Даниел Трифонов, Димитър Димитров и Йордан Александров, а при младежите - Никълъс Наков, Наско Миков, Борислав Жеков и Борис Караджинов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Българските гимнастички заминаха за Европейското първенство в Загреб

Българските гимнастички заминаха за Европейското първенство в Загреб

  • 9 авг 2026 | 16:27
  • 889
  • 0
Валентина Иванова: Стилияна Николова е готова за световното

Валентина Иванова: Стилияна Николова е готова за световното

  • 8 авг 2026 | 17:29
  • 2297
  • 0
Даниел Трифонов черпи опит от олимпийския шампион Макс Уитлок

Даниел Трифонов черпи опит от олимпийския шампион Макс Уитлок

  • 8 авг 2026 | 09:59
  • 871
  • 0
Варна изпрати тържествено грациите за Световното във Франкфурт

Варна изпрати тържествено грациите за Световното във Франкфурт

  • 7 авг 2026 | 17:00
  • 794
  • 0
Никол Стоименова: Доста съм уверена в съчетанието на греда

Никол Стоименова: Доста съм уверена в съчетанието на греда

  • 6 авг 2026 | 14:34
  • 874
  • 0
Филип Янев разкри как протича възстановяването на звездата ни Валентина Георгиева

Филип Янев разкри как протича възстановяването на звездата ни Валентина Георгиева

  • 6 авг 2026 | 13:11
  • 882
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 1:0 Спартак (Варна), ранен гол за "канарчетата"

Ботев (Пловдив) 1:0 Спартак (Варна), ранен гол за "канарчетата"

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 3675
  • 11
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 22323
  • 138
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 13012
  • 27
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4111
  • 14
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10613
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 17459
  • 61