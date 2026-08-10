Гимнастиците с открита тренировка преди Европейското

Националните отбори на България по спортна гимнастика за мъже и младежи ще проведат открита тренировка на 12 август от 13:30 часа в залата на Национална спортна база „Раковски“ в София.

По време на срещата с медиите ще бъдат обявени имената на състезателите, с които България ще се представи на Европейското първенство в Загреб от 19 до 22 август, както и съставът на целия отбор.

За първи път ще бъде представено и новото попълнение Кейдън Спенсър, който живее и тренира в САЩ.

На тренировката ще присъства и участникът на Олимпийските игри в Париж Кевин Пенев.

Сред гимнастиците, които ще се включат в заниманието при мъжете, са братята Давид и Йоан Иванови, Раян Радков, Даниел Трифонов, Димитър Димитров и Йордан Александров, а при младежите - Никълъс Наков, Наско Миков, Борислав Жеков и Борис Караджинов.

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