Европейската гимнастика поясни, че всякакви препратки към Русия и Беларус ще бъдат забранени на шампионатите в Загреб

Европейската гимнастика поясни, че всякакви препратки към Русия и Беларус и показването на техните знамена ще бъдат забранени на предстоящите Европейски първенства по спортна гимнастика за младежи, девойки, мъже и жени в Загреб, съобщават от централата.

„В съответствие с решението на хърватското правителство от 31 юли 2026-а, по време на цялото първенство ще важат следните условия: националните знамена на Русия и Беларус няма да бъдат показвани; вместо това ще се използва знамето на Международната федерация по гимнастика. Изпълнението на национални химни е забранено. Неутрален музикален съпровод ще бъде осигурен от Международната федерация по гимнастика. Националните имена Русия и Беларус, трибуквените кодове на държавите RUS и BLR, както и други национални идентификатори няма да бъдат използвани в официалните състезателни системи, акредитацията, оценяването, резултатите, телевизионната графика или други официални състезателни материали. Вместо това ще се използват обозначенията WG1 за беларуски спортисти и WG2 за руски спортисти“, се казва в изявление на Европейската гимнастика.

„След продължителни дискусии между хърватското правителство, Хърватската федерация по гимнастика и Европейската гимнастика, повечето членове на руската делегация са получили визи и ще пристигнат в Загреб навреме за официалните тренировки“, добавиха от федерацията.

На 7 август ТАСС съобщи, че олимпийските шампионки Ангелина Мелникова и Виктория Листунова, както и тазгодишната руска шампионка по многобой Анна Калмикова, няма да участват в Загреб поради невъзможност за получаване на входни визи. В понеделник Василий Титов, първи вицепрезидент на Руската федерация по гимнастика, заяви, че Мелникова и Калмикова са получили визи. По-късно Руската федерация по гимнастика съобщи, че визи не са били издадени на Листунова, гимнастиците Сергей Найдин и Евгений Кисел, треньора Юлий Куксенков и лекаря Сергей Гулевски. Федерацията призна съдействието на Европейската гимнастика за осигуряване на участието на Мелникова и Калмикова.

Европейското първенство в Загреб ще се проведе от 13 до 23 август. То ще служи като квалификационен турнир за Световното първенство, където ще бъдат раздадени първите квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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