Българските гимнастички заминаха за Европейското първенство в Загреб

Националните отбори на България по спортна гимнастика за жени и девойки отпътуваха днес за Загреб, където от 13 до 16 август ще се проведе Европейското първенство.

При девойките страната ни ще бъде представена от Симона Георгиева и Валерия Хинкова. Женският състав включва Никол Стоименова, Никол Соколова, Елена Николова и Кристин Кръстева.

В Загреб към отбора ще се присъедини и Йоана Янкова, която живее и тренира в Хърватия.

Българската делегация допълват треньорите Филип Янев и Велислава Велева при жените и Ивелин Иванов при девойките. Съдии на шампионата ще бъдат Катерина Маркова и Милена Мавродиева, а физиотерапевт на състава е Любомир Панев.

Жените започват участието си на 13 август с квалификациите. Българките са разпределени в четвърти поток, където са още представителките на Словения, Испания, Азербайджан, Великобритания, Исландия, Турция и Швеция.

На 14 август са квалификациите при девойките. Българският тим е в първа дивизия заедно с отборите на Малта, Грузия, Израел, Русия, Германия, Италия и Ирландия.

Финалите на отделните уреди са на 15 август, докато отборната надпревара е предвидена за 16 август.

В Европейското първенство в Загреб ще участват общо 293 гимнастички при жените и девойките.

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