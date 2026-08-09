Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Българските гимнастички заминаха за Европейското първенство в Загреб

Българските гимнастички заминаха за Европейското първенство в Загреб

  • 9 авг 2026 | 16:27
  • 161
  • 0
Българските гимнастички заминаха за Европейското първенство в Загреб

Националните отбори на България по спортна гимнастика за жени и девойки отпътуваха днес за Загреб, където от 13 до 16 август ще се проведе Европейското първенство.

При девойките страната ни ще бъде представена от Симона Георгиева и Валерия Хинкова. Женският състав включва Никол Стоименова, Никол Соколова, Елена Николова и Кристин Кръстева.

В Загреб към отбора ще се присъедини и Йоана Янкова, която живее и тренира в Хърватия.

Българската делегация допълват треньорите Филип Янев и Велислава Велева при жените и Ивелин Иванов при девойките. Съдии на шампионата ще бъдат Катерина Маркова и Милена Мавродиева, а физиотерапевт на състава е Любомир Панев.

Жените започват участието си на 13 август с квалификациите. Българките са разпределени в четвърти поток, където са още представителките на Словения, Испания, Азербайджан, Великобритания, Исландия, Турция и Швеция.

На 14 август са квалификациите при девойките. Българският тим е в първа дивизия заедно с отборите на Малта, Грузия, Израел, Русия, Германия, Италия и Ирландия.

Финалите на отделните уреди са на 15 август, докато отборната надпревара е предвидена за 16 август.

В Европейското първенство в Загреб ще участват общо 293 гимнастички при жените и девойките.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Валентина Иванова: Стилияна Николова е готова за световното

Валентина Иванова: Стилияна Николова е готова за световното

  • 8 авг 2026 | 17:29
  • 1413
  • 0
Даниел Трифонов черпи опит от олимпийския шампион Макс Уитлок

Даниел Трифонов черпи опит от олимпийския шампион Макс Уитлок

  • 8 авг 2026 | 09:59
  • 839
  • 0
Варна изпрати тържествено грациите за Световното във Франкфурт

Варна изпрати тържествено грациите за Световното във Франкфурт

  • 7 авг 2026 | 17:00
  • 730
  • 0
Никол Стоименова: Доста съм уверена в съчетанието на греда

Никол Стоименова: Доста съм уверена в съчетанието на греда

  • 6 авг 2026 | 14:34
  • 841
  • 0
Филип Янев разкри как протича възстановяването на звездата ни Валентина Георгиева

Филип Янев разкри как протича възстановяването на звездата ни Валентина Георгиева

  • 6 авг 2026 | 13:11
  • 839
  • 0
България изпраща пълен женски отбор на Европейското по спортна гимнастика в Загреб

България изпраща пълен женски отбор на Европейското по спортна гимнастика в Загреб

  • 6 авг 2026 | 12:55
  • 403
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

  • 9 авг 2026 | 12:10
  • 18183
  • 94
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

  • 9 авг 2026 | 11:24
  • 16092
  • 101
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

  • 9 авг 2026 | 09:02
  • 27641
  • 2
Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

  • 9 авг 2026 | 10:29
  • 13664
  • 2
Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

  • 9 авг 2026 | 11:55
  • 11454
  • 3
Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

  • 9 авг 2026 | 08:30
  • 6392
  • 8