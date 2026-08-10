Българската делегация пристигна в Германия за участие на Световното по художествена гимнастика

Българската делегация вече е в Германия, където от 12 до 16 август ще се проведе 42-ото Световно първенство по художествена гимнастика.

Тази сутрин за Франкфурт отпътуваха индивидуалните ни гимнастички Стилияна Николова и Ева Брезалиева, заедно със своите треньори Бранимира Маркова и Валентина Иванова. В екипа са още кинезитерапевтът Ивайло Андонов и балетният педагог Станислав Стефанов.

Съдия за България на Световното първенство ще бъде Християна Тодорова, а водач на делегацията е президентът на БФХГ Илиана Раева.

Утре Николова и Брезалиева ще направят своите официално подиум тренировки.

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