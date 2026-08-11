Християна Тодорова ще произнесе клетвата на съдиите на Световното първенство

Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Рио 2016 Християна Тодорова получи престижното признание да произнесе клетвата от името на съдиите по време на официалната церемония по откриването на 42-рото Световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

По традиция в рамките на церемонията се произнасят три клетви - от името на гимнастичките, треньорите и съдиите. Техните представители поемат ангажимент за честна игра, уважение към съперниците и стриктно спазване на правилата по време на състезанието.

Именно на Християна Тодорова е поверена честта да представлява съдийския корпус на най-големия форум в художествената гимнастика за годината.

Изборът е поредно доказателство за авторитета на българската художествена гимнастика на международната сцена.

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