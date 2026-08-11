Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Християна Тодорова ще произнесе клетвата на съдиите на Световното първенство

Християна Тодорова ще произнесе клетвата на съдиите на Световното първенство

  • 11 авг 2026 | 17:35
  • 789
  • 0
Християна Тодорова ще произнесе клетвата на съдиите на Световното първенство

Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Рио 2016 Християна Тодорова получи престижното признание да произнесе клетвата от името на съдиите по време на официалната церемония по откриването на 42-рото Световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

По традиция в рамките на церемонията се произнасят три клетви - от името на гимнастичките, треньорите и съдиите. Техните представители поемат ангажимент за честна игра, уважение към съперниците и стриктно спазване на правилата по време на състезанието.

Именно на Християна Тодорова е поверена честта да представлява съдийския корпус на най-големия форум в художествената гимнастика за годината.

Изборът е  поредно доказателство за авторитета на българската художествена гимнастика на международната сцена.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Българките изпробваха уредите преди началото на Европейското първенство в Загреб

Българките изпробваха уредите преди началото на Европейското първенство в Загреб

  • 11 авг 2026 | 20:53
  • 502
  • 0
Бранимира Маркова: Момичетата са в кондиция и в настроение утре да започнат състезанието

Бранимира Маркова: Момичетата са в кондиция и в настроение утре да започнат състезанието

  • 11 авг 2026 | 20:13
  • 496
  • 0
За първи път в историята Европейското по спортна гимнастика ще има награден фонд

За първи път в историята Европейското по спортна гимнастика ще има награден фонд

  • 11 авг 2026 | 19:50
  • 692
  • 0
Стилияна Николова и Ева Брезалиева проведоха подиум тренировките си преди Световното

Стилияна Николова и Ева Брезалиева проведоха подиум тренировките си преди Световното

  • 11 авг 2026 | 19:28
  • 714
  • 0
Първите олимпийски квоти за ЛА 2028 ще бъдат раздадени на Световното във Франкфурт

Първите олимпийски квоти за ЛА 2028 ще бъдат раздадени на Световното във Франкфурт

  • 11 авг 2026 | 09:08
  • 821
  • 0
Европейската гимнастика поясни, че всякакви препратки към Русия и Беларус ще бъдат забранени на шампионатите в Загреб

Европейската гимнастика поясни, че всякакви препратки към Русия и Беларус ще бъдат забранени на шампионатите в Загреб

  • 10 авг 2026 | 19:32
  • 1049
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

  • 11 авг 2026 | 19:58
  • 204827
  • 651
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 70308
  • 240
Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

  • 11 авг 2026 | 23:45
  • 23569
  • 10
Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 19:59
  • 63532
  • 92
Веласкес: Постигнахме нещо брутално

Веласкес: Постигнахме нещо брутално

  • 11 авг 2026 | 20:25
  • 25884
  • 74
Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 23:55
  • 24215
  • 3