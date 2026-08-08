12-годишната Мартина Голосманова участва в лагер на най-перспективните млади състезатели по тенис на маса в Европа

12-годишната българка Мартина Голосманова участва в лагер на най-перспективните млади състезатели по тенис на маса в Европа - European Table Tennis Union Eurotalents 2027.

Лагерът се проведе от 26 юли до 1 август в Терни, Италия. Тренировките бяха водени от Звонимир Коренич, главен треньор на програмата ETTU Eurotalents, и Емануеле Делсанте - помощник-треньор, заедно с екип от международни специалисти.

"Само няколко дни след своя 12-ти рожден ден, Мартина Голосманова получи един от най-ценните подаръци, за които едно момиче може да мечтае - да бъде избрана за част от European Table Tennis Union Eurotalents 2027. Понякога мечтите наистина се сбъдват. Не защото някой ти ги подарява, а защото зад тях стоят всеки ден тренировки, лишения, падания и изправяния, моменти на съмнение и най-вече – вярата, че с труд и постоянство можеш да стигнеш по-далеч", написа баща ѝ Кирил Голосманов в социалните мрежи и благодари на спортен клуб по тенис на маса ЦСКА, на треньорите, на Butterfly Bulgaria и на зала за тенис на маса "Олимпия".

"И най-вече... благодаря на Мартина. За характера. За упоритостта. За това, че никога не се отказва, дори когато е трудно. За това, че ме кара да вярвам, че няма невъзможни мечти. Това не е краят на пътя. Това е само още една крачка към голямата мечта. Гордеем се с теб, Марти! Вярваме, че най-хубавото тепърва предстои!", завърши той.

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