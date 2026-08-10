Борислав Младенов: Нагласата ни е да сме мобилизирани максимално срещу Румъния

Гардът Борислав Младенов сподели, че той и съотборниците му в националния отбор на България се стремят да са мобилизирани максимално за предстоящия мач с Румъния от втората фаза на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Момчетата на Любомир Минчев гостуват на северните ни съседи на 30 август в Тулча.

“Обстановката е добра. Нагласата е да сме мобилизирани максимално и да направим нужното в мача с Румъния”, каза пред БиТиВи Младенов.

Националите вече започнаха подготовка в Самоков, а срещу румънците се очаква да играе и голямата ни звезда Александър Везенков.

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Снимки: Sportal.bg