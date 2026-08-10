Баръш Мустафа продължава с Шумен и през новия сезон

Баръш Мустафа ще носи екипа на Шумен и през новия сезон, обяви официално клубът на официалната си страница във Фейсбук.

“Новият сезон наближава с пълна сила и започваме да обявяваме състава.

Баръш Мустафа ще защитава цветовете на Шумен в Sesame НБЛ и през сезон 2026/27!

Младежкият национал на България спечели доверието на старши треньора - Росен Барчовски, който миналия сезон използва Баръш в голяма част от мачовете.

Благодарим на Баръш за лоялността и се надяваме следващият сезон да бъде най-успешният му с екипа на Шумен!”, написаха шуменци в социалната платформа.

По-рано стана ясно, че и Костадин Лазаров ще продължи да защитава цветовете на тима и през сезон 2026/2027.

Снимка: Баскетболен клуб Шумен/Фейсбук

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