Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Баръш Мустафа продължава с Шумен и през новия сезон

Баръш Мустафа продължава с Шумен и през новия сезон

  • 10 авг 2026 | 19:20
  • 468
  • 0
Баръш Мустафа продължава с Шумен и през новия сезон

Баръш Мустафа ще носи екипа на Шумен и през новия сезон, обяви официално клубът на официалната си страница във Фейсбук.

“Новият сезон наближава с пълна сила и започваме да обявяваме състава.

Баръш Мустафа ще защитава цветовете на Шумен в Sesame НБЛ и през сезон 2026/27!

Младежкият национал на България спечели доверието на старши треньора - Росен Барчовски, който миналия сезон използва Баръш в голяма част от мачовете.

Благодарим на Баръш за лоялността и се надяваме следващият сезон да бъде най-успешният му с екипа на Шумен!”, написаха шуменци в социалната платформа.

По-рано стана ясно, че и Костадин Лазаров ще продължи да защитава цветовете на тима и през сезон 2026/2027.

Снимка: Баскетболен клуб Шумен/Фейсбук

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

България отстъпи пред Швеция на Европейското за юноши до 16 години

България отстъпи пред Швеция на Европейското за юноши до 16 години

  • 10 авг 2026 | 16:55
  • 1099
  • 0
Иван Алипиев: Ще покажем, че български отбор е готов за високите етажи на международната баскетболна сцена

Иван Алипиев: Ще покажем, че български отбор е готов за високите етажи на международната баскетболна сцена

  • 10 авг 2026 | 15:15
  • 1354
  • 0
Голямо име в НБА си отиде на 86 години

Голямо име в НБА си отиде на 86 години

  • 10 авг 2026 | 14:57
  • 2296
  • 0
Седариан Рейнс остава играч на Левски

Седариан Рейнс остава играч на Левски

  • 10 авг 2026 | 14:33
  • 2170
  • 2
Националите слагат начало на подготовката за мача с Румъния

Националите слагат начало на подготовката за мача с Румъния

  • 10 авг 2026 | 14:19
  • 1258
  • 1
Уембаняма: Способен съм да вкарам 100 точки в един мач

Уембаняма: Способен съм да вкарам 100 точки в един мач

  • 10 авг 2026 | 14:05
  • 1225
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 4535
  • 19
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 22990
  • 139
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 13759
  • 27
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4484
  • 16
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10855
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 17949
  • 62