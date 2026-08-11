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Франция претърпя шокираща загуба с 38 точки от колежански отбор

  • 11 авг 2026 | 12:16
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Франция претърпя шокираща загуба с 38 точки от колежански отбор

Резервният състав на френския национален отбор по баскетбол допусна шокиращо поражение в контрола със 72:110 от американския колежански тим Мъри Стейт, въпреки 23-те точки на новия гард на Панатинайкос Силвен Франсиско.

Френският тим, в който личаха имената на някои утвърдени имена като Силвен Франсиско, Гершон Ябуселе и Якуба Уатара, изостана сериозно още в самото начало и така и не успя да се върне в мача.

Мъри Стейт доминираше в първата четвърт, спечелена с 27:5, а на полувремето водеше с 62:25, преди в крайна сметка да си осигури победа с 38 точки разлика.

Новият гард на Панатинайкос Франсиско, беше най-резултатен за Франция, завършвайки с 23 точки за почти 30 минути игра.

Той реализира 1 от 5 опита за две точки, 6 от 16 от зоната за три точки и 3 от 4 от наказателната линия, като добави два борби и две асистенции. Франсиско обаче допусна и пет от общо 28-те грешки на своя отбор.

След мача играчът обясни, че баскетболистите на Франция почти не са прекарали време заедно преди да се изправят срещу отбора на Мъри Стейт, който от своя страна тренира от повече от два месеца.

"За мен това беше завръщане, за Гершон също – той се присъедини едва на полувремето. Ние не се познавахме. Всеки е на различно ниво на подготовка. На практика просто ни събраха и играхме срещу отбор, който тренира от 1 юни. Те имат изградени системи както в нападение, така и в защита, и играят с добра интензивност", написа Франсиско в социалните мрежи.

Неговият бъдещ съотборник в Панатинайкос Ябуселе игра 14 минути и завърши с три точки, четири борби и три грешки.

Липсата на подготовка на френския тим беше особено видима в контрола върху топката, като 28-те грешки помогнаха на Мъри Стейт да доминира в мача.

Роман Домън поведе Рейсърс с 24 точки за 23 минути, като беше точен при 7 от 11 стрелби от близко разстояние и 2 от 6 от тройката, добавяйки също четири борби и две асистенции.

С този успех Мъри Стейт вече има три победи от три подготвителни мача преди предстоящия сезон в колежанския шампионат. Рейсърс се състезават в конференцията Мисури Вали.

Резултатът дойде при положение, че Франция игра с резервен състав, а не с основния си национален отбор.

Първият тим на Франция, който в момента е с баланс 5-1, ще се завърне в действие по-късно този месец за европейските квалификации за Световното първенство на ФИБА през 2027 г.

На "петлите" им предстоят им мачове срещу Словения на 27 август и срещу Швеция на 30 август.

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Снимки: Imago

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