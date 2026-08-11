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Гърция без Янис срещу Украйна и Испания

  • 11 авг 2026 | 11:50
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Гърция без Янис срещу Украйна и Испания

Мъжкият национален отбор по баскетбол на Гърция ще се изправи без голямата си звезда Янис Адетокунбо срещу Украйна и Испания в предстоящите си двубой от квалификациите за Световното първенство през 2027 година. Въпреки че официалният списък с повиквателни се очаква да бъде обявен днес, вече е сигурно, че новият състезател на Маями Хийт няма да бъде включен сред повиканите.

Отсъствието на Адетокунбо е по искане на тима от Националната баскетболна асоциация. Хийт искат той да пътува до Съединените щати по-рано, за да започне предсезонна тренировъчна програма преди новия сезон. Този ход идва след изпълнената с контузии кампания 2025/2026, през която гръцкият национал бе ограничен до само 36 мача и отсъстваше изцяло от игра от средата на март.

Съставът на Гърция ще се събере за първа тренировка преди предстоящите си два мача на 14 август. Гърците ще изиграят и две контроли - срещу Полша на 22 август и Кипър на 24 август. След тези приятелски срещи отборът ще пътува до Рига, за да се изправи срещу Украйна на 28 август, три дни по-късно се завръща в Атина, за да приеме Испания на 31 август.

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Снимки: Gettyimages

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