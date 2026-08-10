България стартира с победа на Европейското по водна топка до 20 години

България стартира с победа участието си на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит. В първия си мач в група С на надпреварата националите ни победиха Словения със 17:11 (2:3, 5:3, 5:2, 5:3). За победителите Леон Касан вкара 5 гола, а Стефан Димитров добави 3 попадения.

В първата среща от групата на България Турция победи Франция с 15:8 (5:4, 5:1, 3:0, 2:3). За победителите най-резултатен стана Ефе Найпоглу с 6 гола, а за Франция Дарио Дановски реализира 3 попадения.

Ако националите заемат едно от първите две места ще играят плейоф за участие в четвъртфиналите на надпреварата.

Следващите срещи в групата са утре. От 12:30 играят Словения и Франция, а от 19:45 България ще срещне тима на Турция.

В мачовете от останалите групи днес се получиха следните резултати. В група А Хърватия отстъпи на Италия с 13:16, а Унгария и Гърция завършиха наравно 15:15 в редовното време, а при изпълнението на наказателни удари унгарците спечелиха с 6:5 и взеха мача с 21:20.

В група В Черно гора и Германия завършиха 16:13. Втората среща в тази група е от 21:45 и противопоставя тимовете на Испания и Сърбия. В група D Нидерландия победи Малта с 18:12, а Румъния надделя над Чехия с 21:7.

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