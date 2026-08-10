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Мегазвездата Роналдиньо стана посланик на Sesame

  • 10 авг 2026 | 12:04
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Мегазвездата Роналдиньо стана посланик на Sesame

Световната футболна икона става глобален бранд посланик на SESAME в партньорство, обединено около философията за свободата, въображението и радостта от играта.

Роналдиньо, човекът, който превърна футбола в изкуство и Joga Bonito (красивата игра) в символ на цяло поколение, носи своята философия за магията на играта в България. Футболната легенда става глобален бранд посланик на SESAME - един от водещите оператори в българската игрална индустрия, поставяйки началото на мащабно партньорство, което ще съчетае национални кампании, дигитално съдържание, специални инициативи за феновете и социален проект в подкрепа на футбола в България.

За поколения футболни фенове Роналдиньо е много повече от световен шампион, носител на Златната топка и победител в Шампионската лига. Той е човекът, който промени начина, по който хората възприемат футбола. Докато едни печелят с дисциплина, други - с ефективност, Роналдиньо показа, че играта може да бъде въображение, свобода и радост. Неговият стил и неподражаемо усещане към футбола превърнаха Jogo Bonito в символ на философия, която продължава да вдъхновява милиони фенове по света.

Именно тази философия стои и в основата на новото партньорство със SESAME. Компанията не е търсила просто световноизвестно лице, а личност, която въплъщава ценностите, около които изгражда своя бранд - да създава емоция, да вдъхновява и да превръща обикновените моменти в незабравими преживявания. Защото както Роналдиньо превърна футбола в магия, така и SESAME вярва, че всяко голямо преживяване започва с едно желание.

"През цялата си кариера съм вярвал, че футболът е много повече от резултат. Той е свобода, въображение и радост. Най-хубавите моменти се случват, когато играеш със сърце и успяваш да предадеш тази емоция на хората. Когато се запознах с философията на SESAME, открих същото разбиране: че най-силните преживявания започват с едно желание и остават в спомените като истинска магия. Именно това направи това партньорство специално за мен", коментира Роналдиньо.

"Когато започнахме да търсим нашия глобален бранд посланик, не търсехме просто едно от най-големите имена във футбола. Търсехме човек, който е променил начина, по който хората усещат играта. За милиони фенове Роналдиньо не е просто легенда, той е символ на радостта, въображението и магията, които футболът може да създаде. Вярваме, че именно тези ценности стоят и в основата на SESAME и затова това партньорство е толкова естествено“, коментира Лъчезар Петров, изпълнителен директор на "Сезам Онлайн".

В рамките на партньорството Роналдиньо ще бъде лице на поредица от национални кампании на SESAME, дигитално съдържание, специални предизвикателства за феновете и инициативи с подписани от него лимитирани артикули. Като част от проекта ще бъде реализирана и социална инициатива за реновиране на футболно игрище в България – символичен жест към следващото поколение, за което магията на играта тепърва започва.

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