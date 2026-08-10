Левандовски с гол при обрат на Чикаго

Роберт Левандовски помогна на Чикаго Файър да стигне до обрат и късен успех срещу мексиканския Сантос Лагуна в мач от Купа на лигите. Тимът на полския голмайстор спечели с 3:1, а бившият нападател на Байерн и Барселона отбеляза последния гол в мача в 93-ата минута. Това бе втора победа за Чикаго от два мача в турнира, който включва отбори от САЩ, Канада и Мексико.

Сантос поведе в 20-ата минута и запази преднината си доста време. Чикаго успя да изравни в 72-ата минута с попадение на резервата Филип Зинкернагел. Друга резерва - Робин Лод, направи обрата пълен в 90-ата минута преди и Левандовски да се разпише.

37-годишният поляк пропусна първите си две възможности в мача, а старши треньорът на Чикаго Грег Берхалтер обясни, че нападателят още не е в оптимална форма. “Роберт все още е в предсезонна форма. Той е играч, който не иска да бъде сменян. Сигурен, че би искал да беше вкарал още два гола, но съм много доволен от усилията му и щастлив, че издържа 97 минути на терена”, коментира наставникът.

Двубоят ще се запомни и с включването на Робърт Турдийн в титулярния състав. 16-годишният талант стана най-младият играч, който е играл за клуба.

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Снимки: Imago