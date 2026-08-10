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Гатузо: Работим, за да побеждаваме

  • 10 авг 2026 | 11:34
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Гатузо: Работим, за да побеждаваме

Старши треньорът на Лацио Дженаро Гатузо остана доволен от представянето на тима и реакцията му при победата над Фрозиноне с 2:1 в предсезонна контрола. 

"Работим, за да побеждаваме. Доволен съм, знаем, че трябва да се подобрим, но аз отчитам положителните неща. Работим заедно от един месец, но съм доволен от начина, по който играем в мачовете. Харесва ми манталитета на играчите, волята им, която влагат и начина, по който работят. Трябва да рискуваме повече, нямаме много време, но съм доволен, въпреки че това не е достатъчно. Важното е да вярваме в това, което правим", каза доскорошният национален селекционер на Италия пред официалния сайт на клуба.

"Променили сме се от миналата година, Сари е майстор в това, което прави. Сега се опитваме да направим нещо различно. Реакцията ни след гола? Не е случайна. Дзакани може би щеше да стреля от подобна позиция в аут преди година. Ако искаме да играем по този начин, не можем да тренираме при нисък ритъм и да напредваме бавно", смята бившият халф на Милан.

Запитан дали ще използва схемата с трима защитници, използвана в края на мача с Фрозиноне, Гатузо каза: "Можем да направим всичко, но зависи от съперника. За да постигнем нещо, трябва да опитваме различни неща."

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