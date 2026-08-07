ММС ще отбележи Международния ден на младежта със събития в Созопол

Министерството на младежта и спорта ще отбележи Международния ден на младежта - 12 август, в Созопол. Млади хора от цялата страна ще имат възможност да участват в разнообразни спортни и развлекателни дейности, насочени към насърчаване на активния начин на живот, екипната работа, лидерските умения и личностното развитие.

На празничния 12 август всички желаещи ще имат възможност да се включат в плажни щафети, отборни мисии и спортни активности, последвани от официалното откриване на събитието от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Акцент в програмата е дебатът „Как се стига до върха?“, по време на който легендата на спортната гимнастика Йордан Йовчев, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова ще споделят своя професионален и житейски път, ще разкажат за предизвикателствата по пътя към успеха и ще вдъхновят младите хора да преследват своите цели. В събитието ще участва и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Всички присъстващи ще имат възможност да зададат своите въпроси и да разговарят с гостите.

Празничната програма ще завърши с музикалния изпълнител Вениамин.

Акценти от програмата:

12 август (плаж „Хармани“, Созопол)

10:00 - 12:30 ч. - Плажни щафети, отборни мисии и спортни предизвикателства

18:00 – 18:30 ч. - Официално откриване

18:30 – 20:00 ч. - Дебат „Как се стига до върха?“

20:00 – 22:00 ч. - Празнична програма с участието на Вениамин

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