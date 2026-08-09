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Необичайни фигури на 1/4-финалите в Монреал

  • 9 авг 2026 | 09:04
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Необичайни фигури на 1/4-финалите в Монреал

Испанецът Рафаел Ходар и французинът Артур Фис се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс 1000" в Монреал (Канада) с награден фонд 9 415 724 долара.

Ходар победи осмия поставен Иржи Лехечка (Чехия) с 6:3, 6:3 за 66 минути в мач, забавен поради лошо време. 19-годишният испанец, финалист миналата седмица във Вашингтон, не позволи на Лехечка да вземе превес, осигурявайки си 33-а победа за сезона. Той достигна третия си пореден четвъртфинал на „Мастърс 1000“ и се е класирал за тази фаза в седем от последните си осем турнира.

Ходар ще се изправи срещу Фис за място на полуфиналите, след като французинът спечели срещу британеца Камерън Нори с 6:2, 7:6(8). За Фис това е седми четвъртфинал на "Мастърс 1000" и четвърти през 2026 година.

Другият французин Артюр Риндернеч беше елиминиран от Брандън Накашима. Американецът надделя със 7:6(4), 5:7, 7:5 за близо три часа, за да се класира за първи път на четвъртфинал на "Мастърс 1000".

Риндернеч изглеждаше с предимство, преди мачът да бъде прекъснат за около два часа поради дъжд при резултат 4:4 в третия сет, но той така и не се възстанови напълно, губейки сервиса си при 5:5, когато водеше с 40-15. Накашима ще се изправи в следващия двубой срещу италианеца Лучано Дардери, 19-и в схемата, който се наложи над португалеца Нуно Боржеш с 4:6, 6:3, 7:5. Дардери играе на втория си четвъртфинал на "Мастърс" тази година, след като достигна до същата фаза в Рим през май.

„Това е първият ми четвъртфинал на "Мастърс" на твърди кортове, така че съм много щастлив. Заслужих тази победа. Подобрих се много на твърди кортове. Опитвам се да играя всеки мач с пълна сила“, каза Дардери.

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Снимки: Imago

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