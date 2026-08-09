Време е за промени в испанския отбор за Купа Дейвис

Време е за промени в испанския отбор за Купа Дейвис преди плейофа през септември (18–20 септември), който ще определи участниците във финалите в Болоня (24–29 ноември).

Селекционерът Давид Ферер ще обяви състава през следващата седмица, като в него ще липсват две от големите имена – Карлос Алкарас и Алехандро Давидович Фокина, съобщава "Марка". Двама от тримата най-високо класирани испански тенисисти продължават да се възстановяват от контузии, заради които не успяха да започнат американското турне на твърди кортове.

Алкарас все още не се е завърнал на корта след контузията на дясната китка, която получи на 14 април в двубоя си от първия кръг на турнира в Барселона срещу Ото Виртанен. Първоначалната цел на Карлитос беше да се завърне за турнира от сериите „Мастърс“ в Синсинати, но сега погледът му е насочен към US Open. Последният за сезона турнир от Големия шлем започва на 30 август на кортовете във „Флашинг Медоус“.

Давидович, от своя страна, почувства болки в гърба по време на участието си в Умаг и оттогава не е играл. Той се отказа от турнирите в Ещорил, Монреал и Синсинати, а намерението му е да се завърне в Ню Йорк.

Рафа Ходар, голямата сензация на световния тенис през 2026 година, ще бъде лидерът на испанския отбор в сблъсъка с Чили, който ще се проведе на централния корт „Анита Лисана“. Към момента той заема виртуално 13-о място в световната ранглиста.

Ходар ще дебютира в най-престижния отборен турнир по тенис през седмицата, в която ще навърши 20 години. Роденият на 17 септември 2006 година мадридчанин продължава да се намира в отлична форма, за което свидетелстват достигането му до финала във Вашингтон и до четвъртфиналите в Монреал.

До него ще бъдат още двама млади тенисисти, призвани да се превърнат в бъдещето на испанския тенис – Мартин Ландалусе и Даниел Мерида. Последният се намира в най-силния период от кариерата си, след като спечели титлата в Умаг и достигна до осминафиналите в Монреал. Дани също ще дебютира с екипа на националния отбор.

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