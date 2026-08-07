Имаме уникална методика за подготовка по хандбал

От печат излезе книгата „Хандбал в детската градина – умни и здрави деца с хандбалната игра“ от доц. Илия Върбанов.

Този дългогодишен труд поставя фундаментална основа за спортна подготовка в най-ранна детска възраст. Методиката предлага различна спортна философия и универсален модел – лесен за асимилиране и прилагане не само в хандбала, но и във всички игри с топка. Тя е прецизна във всеки детайл: от изграждането на основни двигателни навици до ежедневния режим на хранене и сън.

Родителят като двигател в спортното възпитание За разлика от масовия спорт, където често фокусът е върху ранното търсене на таланти и постигането на бързи резултати, тук основната цел е друга: да отгледаме здрави, мислещи и със силен характер деца чрез спорта.

Ключов акцент е поставен върху водещата роля на родителя и неспециалиста. Както отбелязва проф. Апостол Славчев в рецензията към книгата: „Отличителна значимост на методичното ръководство е фаворизирането на ролята на родителите. Те са поставени на пиедестал от автора... Гласувано им е безпрекословно доверие, че именно те ще са двигателят в осъществяването на спортно-подготвителните занимания.“

Трите стъпки към успеха: „Разделихме пътя на детето на три логически етапа, за да му дадем време да синхронизира своите сетива. Започваме с увереност (да не се плаши от топката), преминаваме през координация (да управлява тялото си) и завършваме със спортен интелект (да предвижда играта). Този структуриран подход гарантира, че детето няма да се почувства претоварено, а ще изпитва радост от всяка малка победа“ – споделя доц. Илия Върбанов.

В следващите дни ще стане ясно, къде може да се намери книгата.

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