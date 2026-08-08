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  3. T1 отстъпи на Hanwha Life в дебюта на 18-годишен състезател

T1 отстъпи на Hanwha Life в дебюта на 18-годишен състезател

  • 8 авг 2026 | 19:14
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T1 отстъпи на Hanwha Life в дебюта на 18-годишен състезател

Титанът T1 загуби с 1:2 от Hanwha Life Esports в южнокорейското първенство по League of Legends - LCK, след като HLE направи обрат след загуба в първата карта.

За T1 това беше необичаен двубой, тъй като 18-годишният Ким "Painter" Ун-хо получи шанс за дебют в LCK на мястото на Oner. Младият джънгъл беше повишен от академичния състав за срещата.

Промяната беше направена като част от подготовката на треньорския щаб и с цел да се поддържа игровата готовност на играчите на позицията. В крайна сметка Painter и съотборниците му не успяха да спрат HLE, който спечели серията с 2:1.

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