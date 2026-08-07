G2 Esports задържа leaf с нов договор до 2028 година

G2 Esports официално обяви, че Нейтън "leaf" Орф е подписал нов договор, който ще го задържи в отбора по VALORANT до края на 2028 година.

The man who does it all.@leaf_cs has signed a 2-year extension pic.twitter.com/sHBe8jH7ig — G2 VALORANT (@G2VALORANT) August 6, 2026

След подновяването на контрактите на треньора JoshRT и играча trent, leaf става поредният ключов член на състава, който обвързва бъдещето си с организацията.

Въпреки че "самураите" все още преследват първата си международна титла, тимът продължава да бъде сред най-силните във VCT Americas и залага на дългосрочна стабилност.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google