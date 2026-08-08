Българският ACEND също продължава на квалификации на Световното

След като Георги "Jorko"' Митев и Liquid се класираха, българите от ACEND също си осигуриха място в плейофите на квалификациите на Световното по електронни спортове Counter-Strike 2 след силно представяне в групата.

Playoffs secured. We continue tomorrow at 11:00 CET! pic.twitter.com/kqI4dXzf07 — ACEND CLUB (@AcendClub) August 8, 2026

Родният тим започна с победа над Vandulken с 2:0 (13-0, 13-2), но след това отстъпи на NRG с 1:2 (2-13, 13-11, 9-13) в мача на победителите.

В решителния двубой ACEND отново показа класа и спечели с 2:0 (13-6, 13-4) срещу Spirit HU, с което си гарантира класиране за следващата фаза.

Снимка: HLTV

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