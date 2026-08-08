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  3. Българският ACEND също продължава на квалификации на Световното

Българският ACEND също продължава на квалификации на Световното

  • 8 авг 2026 | 17:07
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Българският ACEND също продължава на квалификации на Световното

След като Георги "Jorko"' Митев и Liquid се класираха, българите от ACEND също си осигуриха място в плейофите на квалификациите на Световното по електронни спортове Counter-Strike 2 след силно представяне в групата.

Родният тим започна с победа над Vandulken с 2:0 (13-0, 13-2), но след това отстъпи на NRG с 1:2 (2-13, 13-11, 9-13) в мача на победителите.

В решителния двубой ACEND отново показа класа и спечели с 2:0 (13-6, 13-4) срещу Spirit HU, с което си гарантира класиране за следващата фаза.

Снимка: HLTV

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