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  3. Швьонтек е на четвъртфинал след впечатляващ обрат срещу Костюк

Швьонтек е на четвъртфинал след впечатляващ обрат срещу Костюк

  • 9 авг 2026 | 01:32
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Швьонтек е на четвъртфинал след впечатляващ обрат срещу Костюк

Полякинята Ига Швьонтек е първата четвъртфиналистка на турнира от сериите WTA 1000 в Торонто. В среща от четвъртия кръг бившата номер 1 в света спечели с 3:6, 6:1, 6:2 срещу поставената под номер 10 в схемата Марта Костюк от Украйна. За Швьонтек това бе първа победа над тенисистка от топ 20 на света в трисетов мач от септември миналата година.

Двубоят не започна добре за Швьонтек, която загуби първи сет, допускайки пробив във всеки от четирите гейма, в който сервира.

Ситуацията обаче бързо се подобри за полякинята с началото на втория сет, в който тя успя да изгради аванс от 3:0 гейма и да го доразвие до 6:1.

В решителния трети сет Швьонтек отново проби в самото начало, след това поведе и с 5:1 гейма след втори пробив, с което сломи съпротивата на Костюк.

На четвъртфиналите бившата шампионка от "Ролан Гарос" ще очаква победителката от мача между двукратната шампионка в Канада Джесика Пегула и рускинята Диана Шнайдер.

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