Девойките ни четвърти в отборната надпревара на 25 метра пистолет на Европейското

България зае четвърто място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша.

Българският състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова завърши със сбор от 1687 точки и малко не достигна за бронзовото отличие.

В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова записаха по 565 точки и заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова остана 21- с 557 точки.

Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова.

Виктор Бонев се класира на 19-о място в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет. Българинът събра 568 точки в шестте квалификационни серии и остана на 7 точки от първите осем, които се класираха за финалите за разпределението на медалите в дисциплината.

Калоян Петков се нареди 29-и с 562 точки, а с точка по-малко веднага след него завърши третият български представител Дамян Илиев. Най-добър в пресявките беше Виктор Копивода (Полша) с 581 точки.

В отборната надпревара в квалификациите България зае осмото място с 1691 точки, а първи е Полша с 1733 точки.

В дисциплината “ СОЛО” на пистолет Виктор Бонев завърши на 11-то място .

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