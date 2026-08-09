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  3. Сектор "Г": Довечера загряваме за четвъртък - само победа!

Сектор "Г": Довечера загряваме за четвъртък - само победа!

  • 9 авг 2026 | 11:50
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Слушай на живо
Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Организираните привърженици на ЦСКА от Северната трибуна излязоха с публикация преди днешния шампионатен двубой срещу Септември (София).

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

"Довечера отиваме и загряваме за четвъртък срещу "Септември"! Очакваме ви на Националния стадион от 21:15 ч., а нова победа е единствената цел пред нас и отбора! Само ЦСКА!", написаха във "Фейсбук" запалянковците от сектор "Г".

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