Сектор "Г": Довечера загряваме за четвъртък - само победа!

Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Организираните привърженици на ЦСКА от Северната трибуна излязоха с публикация преди днешния шампионатен двубой срещу Септември (София).

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"Довечера отиваме и загряваме за четвъртък срещу "Септември"! Очакваме ви на Националния стадион от 21:15 ч., а нова победа е единствената цел пред нас и отбора! Само ЦСКА!", написаха във "Фейсбук" запалянковците от сектор "Г".

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