България с историческо четвърто място на Световното първенство за юноши до 14 години

Националният отбор на България за юноши до 14 години постигна исторически успех, като завърши на четвърто място на Световното първенство в тази възрастова група. Шампионатът се проведе в Простейов, Чехия.
Българските тенисисти за първи път в историята се класираха в Топ 4 на Световно първенство до 14 години, което е поредното доказателство за развитието на българския юношески тенис и отличната работа с младите ни таланти.
В мача за бронзовите медали България отстъпи на Австралия с 0:2 победи. В първата среща Емил Алексиев загуби от Кристофър Мантън с 6:7(4), 4:6. След това Александър Борисов отстъпи на Новак Паломбо с 6:4, 3:6, 4:6.
България беше представена от Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", гр. София), с капитан Серафим Грозев.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google