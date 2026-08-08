Никола Керемедчиев спечели първа титла в кариерата си след триумф на двойки в Полша

Никола Керемедчиев спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Биелско-Бяла (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Матео Фондриест (Италия), поставени под номер 4 в схемата, се наложиха във финала над Милош Шчипка (Полша) и Алек Бекли (Южна Африка) с 4:6, 6:1, 10:4 за 76 минути игра.

Керемедчиев и Фондриест започнаха по-слабо мача и отстъпиха в първия сет с 4:6, но във втората част напълно поеха инициативата и спечелиха убедително с 6:1. В решителния шампионски тайбрек българо-италианският тандем изоставаше с 2:3, но след това взе осем от следващите девет точки и стигна до крайния успех.

Това е първа титла на двойки за 23-годишния Никола Керемедчиев от турнирите от веригата World Tennis Tour за мъже.

Преди месец Керемедчиев, в тандем с Дейвид Симеонов, игра финал на двойки на турнир в Скопие (Република Северна Македония), където двамата завършиха като вицешампиони.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google