Как Рафа Ходар стана изгряващата звезда на сезона

Възходът на Рафаел Ходар се превърна в една от най-впечатляващите истории през сезон 2026. Високият 191 сантиметра испанец, който притежава мощен форхенд, премина от университетския тенис до статута на една от най-ярките млади звезди в ATP Тура. В първия си сезон като професионалист 19-годишният Ходар спечели дебютната си титла на ниво ATP, изкачи се до рекордното в кариерата си 15-о място в световната ранглиста и се превърна в сериозен претендент за участие във Финалите на ATP.

Ходар е сред изгряващите звезди, които се класираха за програмата PIF ATP Next Gen Accelerator. Тя предоставя допълнителни възможности за участие в турнири и подкрепа на някои от най-обещаващите таланти в спорта, независимо дали идват от юношеския или университетския тенис, или са следвали традиционния път към професионалната сцена.

„Осъзнах, че ако искам да играя в Тура, трябва да подобря много неща и да работя усилено, защото това е най-важното“, заяви Ходар. „Програмата PIF ATP Next Gen Accelerator ми оказа огромна помощ. Благодарение на нея и възможностите, които ми предостави, през миналата година можех да участвам във всички турнири от сериите „Чалънджър“. Това наистина ми помогна да се изкача в ранглистата.“

Инициативата отразява променящата се картина в мъжкия тенис, където вече не съществува само един път към върха. Кариерата на Ходар е отличен пример за това. Роденият и израснал в Мадрид тенисист прекара сезон 2024 в Университета на Вирджиния, преди да се класира за младежките Финали на ATP през 2025 г. Оттогава той се утвърди като един от най-вълнуващите млади таланти в Тура.

Ходар показа проблясъци на своя потенциал с победи на ниво ATP на Откритото първенство на Австралия и турнирите в Делрей Бийч, Акапулко и Маями. Истинският му пробив обаче настъпи по време на европейската серия на клей. Испанецът стремително достигна до първата си титла на ниво ATP в Маракеш, след което се класира за полуфиналите в Барселона и за четвъртфиналите в Мадрид, Рим и на „Ролан Гарос“.

В Мадрид Ходар победи Алекс де Минор и записа първия си успех срещу съперник от топ 10. По пътя към четвъртфиналите той затрудни сериозно и световния номер едно Яник Синер, който впоследствие похвали испанеца за показаното равнище на игра. Стремителният възход на Ходар намира отражение и в световната ранглиста. В началото на август миналата година той беше извън първите 500 в света. Дванадесет месеца по-късно вече заема рекордната в кариерата си 15-а позиция. Още по-показателно е, че се изкачи до 11-ото място в годишната надпревара за класиране на Финалите на ATP в Торино.

Чрез предоставянето на допълнителни възможности за участие и подкрепа програмата Next Gen Accelerator има за цел да помогне на повече от най-ярките млади таланти да натрупат ценен опит, да ускорят развитието си и да покажат своя потенциал на по-голяма сцена. Пътят на Ходар – от юноша в Мадрид и водещ университетски състезател до шампион на ATP и претендент за място във Финалите на сезона – показва колко различни могат да бъдат пътищата към върха и защо следващото поколение в мъжкия тенис никога не е изглеждало толкова вълнуващо.

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