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Бразилски тандем спечели титлата на двойки в Пловдив

  • 8 авг 2026 | 19:46
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Бразилски тандем спечели титлата на двойки в Пловдив

Бразилците Едуардо Рибейро и Жоао Виктор Лурейро спечелиха титлата на двойки на силния международен турнир от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив. Във финалната среща Рибейро и Лурейро се наложиха с 6:4, 6:2 над Тадия Радованович (Сърбия) и Ролан дьо Равел (Франция) след 67 минути игра.

Най-добре от българските представители в турнира на двойки се представи Антъни Генов. Българинът достигна до полуфиналите в тандем с ирландеца Чарлз Бари, като двамата загубиха драматично в шампионски тайбрек именно от бъдещите шампиони - Рибейро и Лурейро.

За достигането си до полуфиналите Генов заработи 17 точки за световната ранглиста на АТП при двойките. През тази седмица българинът заема 191-во място в класацията.

По-късно днес Пьотр Нестеров излиза в битка за достигане на финала на сингъл. Националът на България за Купа „Дейвис“ ще играе на полуфиналите срещу Раду Михай Папое от Румъния. Двубоят ще се проведе на централния корт на тенис клуб „Локомотив“. Входът за всички срещи от турнира е свободен.

За Нестеров това ще бъде втори пореден полуфинал на турнир от сериите „Чалънджър“ в Пловдив. Българинът и Папое са се срещали два пъти досега, като двамата са си разменили по една победа.

Със силното си представяне тази седмица Нестеров вече си осигури 14 точки за световната ранглиста. В момента националът на България заема 364-о място в нея, а независимо от изхода на днешния полуфинал той ще запише най-доброто класиране в кариерата си, като ще се изкачи минимум до №320 в света.

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