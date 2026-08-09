Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец III
  3. Черноломец падна от третия отбор на Лудогорец

Черноломец падна от третия отбор на Лудогорец

  • 9 авг 2026 | 06:55
  • 1705
  • 0
Черноломец падна от третия отбор на Лудогорец

Черноломец (Попово) загуби с 1:2 от Лудогорец III в контрола, която се игра в Разград.

Това бе първата загуба за тима, която дойде едва в последната проверка, от лятната подготовка.

На полувремето двата тима се разделиха при нулево равенство.

През второто полувреме домакините поведоха с 2:0. Десетина минути преди края капитанът Беадир Беадиров отбеляза за 2:1 и до края Черноломец имаше шансове да изравни, но не успя.

"Много полезна проверка срещу отлично подготвен отбор, който те държи постоянно под натиск. Доста усилия положиха момчетата, доволни сме от представянето им. В този период резултатът не е толкова важен, извличаме само позитиви от такива двубои", коментира след края на двубоя наставникът на Черноломец Невен Венков.

Това бе последна проверка за Черноломец преди първите официални мачове за сезона. На 15 август (събота) предстои домакинство на Янтра (Ценово) от турнира за Купата на Аматьорската лига, а точно седмица по-късно на 22 август (събота) тимът от Попово ще приеме Черноморец (Балчик) в среща от Североизточната Трета лига.

СНИМКА: chernolomets1919.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов се радва: Два мача си бием с 11 нови играчи

Цветомир Найденов се радва: Два мача си бием с 11 нови играчи

  • 9 авг 2026 | 10:24
  • 3479
  • 8
Черно море продължава да развива младите си таланти

Черно море продължава да развива младите си таланти

  • 9 авг 2026 | 10:12
  • 1301
  • 0
Херо: Левски е доста сериозен отбор! Когато е с трима централни защитници, ЦСКА е много стабилен

Херо: Левски е доста сериозен отбор! Когато е с трима централни защитници, ЦСКА е много стабилен

  • 9 авг 2026 | 10:06
  • 10597
  • 2
Гочето на 80!

Гочето на 80!

  • 9 авг 2026 | 09:41
  • 4301
  • 9
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

  • 9 авг 2026 | 09:02
  • 27092
  • 2
Окриленият ЦСКА трябва да внимава срещу Септември (Сф)

Окриленият ЦСКА трябва да внимава срещу Септември (Сф)

  • 9 авг 2026 | 07:28
  • 11747
  • 62
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

  • 9 авг 2026 | 12:10
  • 17539
  • 88
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

  • 9 авг 2026 | 11:24
  • 15542
  • 100
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

  • 9 авг 2026 | 09:02
  • 27092
  • 2
Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

  • 9 авг 2026 | 10:29
  • 13193
  • 2
Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

  • 9 авг 2026 | 11:55
  • 10951
  • 3
Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

  • 9 авг 2026 | 08:30
  • 6225
  • 8