Черноломец падна от третия отбор на Лудогорец

Черноломец (Попово) загуби с 1:2 от Лудогорец III в контрола, която се игра в Разград.

Това бе първата загуба за тима, която дойде едва в последната проверка, от лятната подготовка.

На полувремето двата тима се разделиха при нулево равенство.

През второто полувреме домакините поведоха с 2:0. Десетина минути преди края капитанът Беадир Беадиров отбеляза за 2:1 и до края Черноломец имаше шансове да изравни, но не успя.

"Много полезна проверка срещу отлично подготвен отбор, който те държи постоянно под натиск. Доста усилия положиха момчетата, доволни сме от представянето им. В този период резултатът не е толкова важен, извличаме само позитиви от такива двубои", коментира след края на двубоя наставникът на Черноломец Невен Венков.

Това бе последна проверка за Черноломец преди първите официални мачове за сезона. На 15 август (събота) предстои домакинство на Янтра (Ценово) от турнира за Купата на Аматьорската лига, а точно седмица по-късно на 22 август (събота) тимът от Попово ще приеме Черноморец (Балчик) в среща от Североизточната Трета лига.



СНИМКА: chernolomets1919.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google